Chaque automne, le spectacle se répète: des millions d’oiseaux traversent la Suisse en direction de leurs quartiers d’hiver. Près de 2600 personnes ont assisté à ce spectacle ce week-end depuis près de 60 lieux d’observation.

Cette année, près de 120'000 oiseaux migrateurs ont été recensés en Suisse, a indiqué BirdLife dans un communiqué dimanche. Les amateurs ont pu voir des nuées d'espèces communes comme le pinson des arbres (59'210 oiseaux) et l’étourneau sansonnet (13'018). Le tatin des aulnes (5811) était au coude à coude avec le pigeon ramier (5641). Exceptionnellement nombreux cette année, près de 1000 geais des chênes ont été repérés.

Des oiseaux plus rares comme le faucon émerillon ou le balbuzard pêcheur ont été aperçus. Le hibou des marais, le pipit à gorge rousse et la paruline à sourcils bleus ont encore émerveillé plus d'un ornithologue amateur.

La Suisse n'était pas la seule à s'intéresser aux oiseaux ce week-end. A l’appel de BirdLife International, plus de 40 pays d’Europe et d’Asie centrale y ont participé ce week-end et près de 30'000 participants ont recensé environ 4 millions d'oiseaux en route vers le sud.

La manifestation est aussi un plaidoyer pour la conservation des oiseaux migrateurs. Chaque année, ce sont plus de 25 millions d’entre eux qui sont tués illégalement et ce, rien que dans le bassin méditerranéen.

La disparition ou dégradation des habitats naturels, l’intensification de l’agriculture ou l’aménagement de jardins stériles sont d’autres facteurs qui influencent négativement la survie des migrateurs. BirdLife Suisse soutient des projets en Italie, à Chypre et en Suisse.

