Avec l'arrivée du printemps, les premiers oisillons sortent précocement du nid sans savoir encore voler. La Station ornithologique de Sempach (LU) rappelle qu'il faut les laisser sur place, car leurs parents continuent à veiller sur eux.

Après l'éclosion, les oisillons sont d'abord nus et aveugles, et sont donc complètement dépendants des soins de leurs parents. Après deux à trois semaines, ils quittent le nid. Les merles, rougequeues noirs et de nombreuses autres espèces sautent du nid avant de savoir réellement voler.

Cependant, ils sont bien équipés pour survivre en dehors du nid et sont encore nourris par leurs parents jusqu'à leur indépendance. Ce saut précoce hors du nid a un avantage: les oisillons sont plus difficiles à détecter par les prédateurs lorsqu'ils sont éparpillés dans les environs.

Dans la plupart des cas, les jeunes oiseaux par terre ou dans un buisson n'ont pas besoin d'aide, indique la station ornithologique suisse. Les soins des humains ne sont jamais aussi bons que ceux de leurs parents. Cela peut même réduire leur chances de survie.

Lorsqu’un oisillon est en danger imminent, par exemple à cause d’un chat ou de la circulation routière, il peut être placé dans un buisson proche. L'odeur de l’humain ne dérange pas les parents, qui vont continuer à nourrir leurs petits.

Il en va autrement des oisillons blessés ou restés sans nourriture depuis des heures. Dans ces cas-là, il est recommandé de les amener à la station de soins la plus proche. Il est déconseillé d’essayer de les élever à la maison.

