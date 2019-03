L'alliance verte, de gauche et syndicale, qui avait saisi le référendum contre la réforme fiscale et le financement de l'AVS (RFFA), a lancé jeudi sa campagne en vue de la votation du 19 mai prochain. Elle rejette un projet qui veut "faire du neuf avec du vieux".

Ce projet ne "fait que continuer à attiser le dumping fiscal intercantonal et international. Il ne permet donc en aucun cas de sortir de l'impasse", a souligné la présidente des Verts, Regula Rytz, citée dans un communiqué diffusé jeudi par l'alliance référendaire.

Cette dernière avance encore que la réforme entraînerait des coupes dans les soins, la prise en charge des personnes âgées ou la protection du climat et ne profiterait qu'aux actionnaires des entreprises les plus rentables. De plus, en attirant des sociétés étrangères sur son territoire, la Suisse prive plusieurs pays de recettes fiscales dont elles ont besoin.

L'alliance juge utile l'injection de fonds dans l'AVS prévue dans le projet. Elle ne la considère toutefois pas comme une compensation sociale. "Les retraités actuels et futurs ne toucheraient pas un francs de plus", a précisé Agostino Soldini, secrétaire central du Syndicat suisse des services publics (SSP).

L'alliance référendaire "RIE III, RFFA: Non, c'est NON!" comprend notamment les Verts, les Jeunes Verts, solidaritéS et les Jeunes socialistes (Juso), le Parti socialiste genevois ainsi que le syndicat du service public (SSP/VPOD) et les sections genevoise et tessinoise d'Unia.

