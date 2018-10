Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 13 octobre 2018 22:39 13. octobre 2018 - 22:39

Victoire de prestige pour les Pays-Bas. Les Oranje ont battu 3-0 l'Allemagne en Ligue des Nations samedi soir.

Peu à peu, les Pays-Bas donnent l'impression de renaître de leurs cendres. Après avoir manqué l'Euro 2016 et la Coupe du Monde 2018, les Néerlandais ont confirmé contre l'Allemagne avoir retrouvé des couleurs. En septembre, l'équipe désormais dirigée par Ronald Koeman avait déjà livré une très sérieuse prestation contre la France championne du monde (défaite 2-1).

Mais leur performance de samedi soir est d'autant plus aboutie qu'elle leur rapporte trois points. Avec un jeu fait de mouvements et de projections rapides, les Pays-Bas ont fait plus que de rivaliser avec une Allemagne pourtant très pressante sur la dernière demi-heure.

Si les buts néerlandais ont été inscrit suite à un corner (par le défenseur central Virgil van Dijk) et deux contre-attaques (conclues par Memphis Depay et Georginio Wijnaldum), il ne faut pas écarter leurs belles intentions collectives. Non sans oublier quelques individualités de talent, à l'instar des deux pépites de l'Ajax Amsterdam Matthijs De Ligt (19 ans) et Frenkie de Jong (21 ans).

