6 juin 2018 11:56

Les enfants ne sont pas les seuls à profiter des beaux jours pour partir en groupe. Les parlementaires fédéraux seront aussi en "course d'école" mercredi (archives).

Ville ou campagne, industrie ou culture: les parlementaires fédéraux partiront ce mercredi après-midi en course d'école dans les quatre coins de la Suisse. Certains groupes offrent même des menus à choix.

Les élus UDC se rendront à Genève. La sortie de groupe oscillera entre industrie aéronautique au Lignon et "Parc Aventure" à Onex. Les socialistes ont jeté leur dévolu sur Bâle-Campagne. Ils auront le choix entre culture romaine à Augst, arts électroniques au Dreispitz et activité portuaire à Birsfelden, avant de se revoir à Liestal.

En partance pour la Gruyère fribourgeoise, les démocrates-chrétiens bénéficient aussi d'une offre variée: fabrique de chocolat à Broc, fromagerie et cité historique de Gruyères ou visite d'une forge à Charmey. Avant d'attaquer le Moléson. Côté PLR, c'est visite d'usine à Ibach (SZ) puis escapade en bateau à vapeur sur le lac des Quatre- Cantons.

Hasard écologiste: les Verts et les Vert'libéraux se rendent tous dans le chef-lieu du canton de Vaud. Les premiers pourront choisir entre Lausanne côté ville et Lausanne côté champs. Pour les seconds, ce sera destination l'Ecole polytechnique fédérale. Enfin, le groupe PBD a choisi l'Emmental bernois avec au programme démonstration de drones et visite d'un élevage de chevaux.

