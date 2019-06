L'UDC, le PLR et le PS ont choisi des sorties lacustres pour leur course d'école. Les élus socialistes profiteront du lac Léman et des vignobles du Lavaux (archives).

Excursion lacustre, culturelle ou industrielle: les élus fédéraux s'accordent une pause mercredi après-midi aux quatre coins de la Suisse.

Les parlementaires UDC débuteront leur course d'école par la visite de l'entreprise Kromer Print à Lenzburg (AG). Ils poursuivront avec une sortie sur le lac de Hallwil. Le PDC et le PS ont également programmé un après-midi lacustre.

Les premiers profiteront d'une petite croisière sur le lac des Quatre-Cantons avant de visiter le musée des transports et le planétarium de Lucerne. Les socialistes s'accorderont une pause sur le lac Léman et dans les vignobles du Lavaux, entre Lausanne, Cully et Grandvaux qu'ils pourront rejoindre à pied ou avec le "LavauxExpress".

La sortie sera plus industrielle au PLR et chez les Verts'libéraux. Les premiers se rendront à Viège (VS) pour une visite de Lonza. Les seconds exploreront la fabrique de Ciments Vigier à Péry (BE).

Les Verts se rendront à Bâle. Ils pourront choisir entre un tour de ville social ou la visite du centre ProSpecieRara au jardin de Merian. Enfin, le groupe PBD a choisi le Seeland bernois. Au programme, le chantier de la CSL Behring ou encore la plantation intérieure de chanvre CBD.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Contenu externe Billets gratuits pour rencontrer Lili Hinstin