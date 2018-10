Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 12 octobre 2018 14:54 12. octobre 2018 - 14:54

Les 510 passagers évacués sont sains et saufs.

Un incendie s'est déclaré vendredi matin dans un train à grande vitesse qui reliait Cologne et Munich, conduisant à l'évacuation de ses 510 passagers, tous sains et saufs, et à la destruction de deux wagons.

Le journal Bild rapporte qu'un policier qui circulait à bord du train a senti une odeur de fumée et activé le système de freinage d'urgence, "évitant une catastrophe".

La ligne à grande vitesse Cologne-Munich a été fermée par la Deutche Bahn et une enquête a été ouverte sur l'origine du sinistre.

Neuer Inhalt Horizontal Line