Ce contenu a été publié le 21 septembre 2018 15:30 21. septembre 2018 - 15:30

La Chambre suisse d’agriculture laisse la liberté de vote sur l’initiative pour les vaches à cornes. Elle rejette par contre l’initiative contre le mitage, celles "pour une Suisse libre de pesticides de synthèse" et pour une eau potable propre.

La Chambre suisse d’agriculture (CSA), qui tient lieu de parlement de l'Union suisse des paysans, a défini ses mots d'ordre pour quatre initiatives vendredi. Le peuple se prononcera le 25 novembre prochain sur l’initiative populaire "pour la dignité des animaux de rente agricoles", dite initiative pour les vaches à cornes.

Leurs auteurs veulent obtenir de la Confédération des paiements directs pour les animaux de rente portant des cornes. L’initiative est avant tout un projet relevant de la politique financière, estime la CSA.

Afin de parer à toute réduction des moyens alloués à d'autres domaines en cas d'acceptation de l'initiative, la CSA exige que le financement soit assuré avec des moyens qui ne proviennent pas des enveloppes financières actuelles.

Assemblée critique

L’assemblée a ensuite rejeté l’initiative "Stopper le mitage – pour un développement durable du milieu bâti"(initiative contre le mitage). Sur le principe, elle est du même avis que les auteurs de l'initiative, pour qui il faut mieux protéger les terres cultivables.

Le texte demande toutefois une interdiction absolue de créer de nouvelles zones à bâtir, une exigence que la CSA considère comme draconienne et déconnectée de la réalité. Elle estime aussi que la distinction prévue entre agriculture dépendante du sol et agriculture indépendante du sol est inacceptable.

L’initiative "pour une Suisse libre de pesticides de synthèse" (Future 3.0) n’a pas non plus emballé la CSA. Celle‐ci a rejeté ce texte et décidé de s'opposer à un éventuel contre-projet.

L’assemblée reconnaît les défis posés par les pesticides, mais estime que le Plan d’action Produits phytosanitaires leur apporte une réponse adéquate. Le plan d’action englobe 51 mesures qui aboutiront à une réduction des risques inhérents à l’usage de produits phytosanitaires. D’où l’inutilité de l'initiative ou d'un contre‐projet, comme dans le cas de l’initiative pour une eau potable propre.

