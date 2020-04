Dans le concept qu'elle a transmis à l'Office fédéral du sport pour la reprise des entraînements et des championnats, la Swiss Football League a détaillé deux scénarios possibles.

Avec un retour de la Super League et de la Challenge League soit le 20 mai, soit le 30 mai.

Révélé par le Blick et les titres Tamedia, le concept de 36 pages prévoit une reprise des entraînements pour le 27 avril, et ce dans les deux planifications que la SFL a imaginé. Dans un premier temps, ceux-ci se feraient en petits groupes de cinq joueurs au maximum, sans contact physique. Cette première phase durerait sept ou quatorze jours. Dans le premier cas, qui représente la solution la plus "rapide", les entraînements collectifs avec contacts dureraient seize jours, avec un retour au jeu le 20 mai. La deuxième version, elle, imagine une préparation collective de 19 jours pour retrouver les terrains le 30 mai. Avec une fin de saison prévue pour la fin août.

Aussi, selon le Blick, une liste des collaborateurs dont la présence est essentielle sera établie, les personnes ne pouvant pas entrer dans les centres d'entraînements. D'autres mesures sanitaires, tels que des portes ouvertes, des robinets automatiques et du désinfectant à dipsosition, sont également prévues.

Quant aux matchs, pas plus de 200 personnes (140 pour la Challenge League) ne devraient pouvoir assister aux rencontres de Super League. Chacune de ces personnes devraient se désinfecter les mains et se soumettre à une prise de température. Les personnes ayant une température élevée et celles à risque ne seraient pas admises.

