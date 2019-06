Les 19 plus beaux livres suisses de 2018 sont exposés de jeudi à dimanche au musée Helmhaus à Zurich. A l'occasion du vernissage, le prix du design éditorial Jan Tschichold a été remis au designer Jonas Voegeli.

Les livres des 19 lauréats désignés par l'Office fédéral de la culture (OFC) sur recommandation d'un jury de cinq membres sont exposés à Zurich. L'exposition tournera ensuite en Suisse et à l'étranger.

Jonas Voegeli, né en 1979, est graphiste. Il vit et travaille à Zurich. Il a été plusieurs fois lauréat du concours des plus beaux livres suisses. Il a aussi reçu la Lettre d'or et la Médaille d'or du concours des plus beaux livres du monde entier.

Depuis 1997, le Prix Jan Tschichold récompense une personnalité, un groupe ou une institution dont les réalisations sont remarquables dans le domaine de la conception graphique du livre. Le prix est de 25'000 francs.

