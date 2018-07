Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Les perspectives d'exportation des petites et moyennes entreprises (PME) suisses restent au beau fixe, estime Switzerland Global Enterprise (S-GE). Rien n'assombrit leurs attentes de croissance à court terme, pas plus les conflits commerciaux que le Brexit.

Près de 60% des PME interrogées dans le cadre de la dernière enquête tablent sur une nouvelle augmentation de leurs exportations au troisième trimestre de 2018, indique jeudi Switzerland Global Enterprise (S-GE). Ce chiffre est confirmé par le baromètre des exportations de Credit Suisse.

A 1,78 point, l'indicateur s'affiche à un niveau légèrement inférieur au record des derniers mois, mais toujours bien au-dessus du seuil de croissance. La banque aux deux voiles continue de prévoir une hausse des exportations de 4% en 2018.

"Les exportateurs suisses devraient pouvoir surfer sur la vague", note Sascha Jucker, économiste chez Credit Suisse. Le léger recul du baromètre de la grande banque - à un niveau élevé - est attribué à "une baisse de tonus dans l'industrie européenne".

Perspectives favorables en Europe

Rien d'étonnant, aux yeux de M. Jucker, sachant que les attentes étaient "très haut" placées. "Nos perspectives en Europe restent en tout cas positives".

La tonalité est la même chez Switzerland Global Enterprise. Alberto Silini, son responsable du conseil, parle de "perspectives d'exportation extrêmement favorables". Selon lui, le moment est opportun pour les PME d'approcher de nouveaux marchés. "Les obstacles au commerce peuvent être surmontés avec une bonne préparation", conseille-t-il encore.

Panel de 200 PME

Pour son indicateur, S-GE effectue des sondages trimestriels auprès d'un panel de 200 PME suisses représentant les branches pharma/chimie, construction mécanique, biens de consommation, métallurgie, papier, électrotechnique, industrie de précision, technologies de l'information et de la communication, alimentation et services. Le baromètre de Credit Suisse explore lui le rapport entre les exportations suisses et la demande des marchés étrangers.

