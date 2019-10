Sierre et Sion fusionneront leur police municipale le 1er janvier 2020. L'union a été approuvée cette semaine par les législatifs des deux villes. Aucun licenciement n'est prévu. Les deux corps donneront naissance à la Police régionale des villes du centre (PRVC).

Celle-ci regroupera quelque 90 collaborateurs, soit l'entier des effectifs policiers et administratifs actuels, ont indiqué vendredi devant la presse les présidents des villes de Sierre et de Sion. Sous la responsabilité d'un commandant et d'un commandant adjoint, la PRVC s'articulera autour de trois axes: la police-secours, la police de proximité, l'administration et la logistique.

Chaque ville conservera un guichet et des agents prêts à répondre aux citoyens, a souligné Pierre Berthod, président de Sierre. La fusion des forces doit permettre plus d'efficacité, davantage de présence sur le terrain et une meilleure maîtrise des coûts.

La police-secours par exemple gagnera en nombre de patrouilles (au minium quatre le jour et trois la nuit), mais surtout en mobilité et en renforts, a précisé Bernard Sermier, chef du service de la sécurité publique de Sion.

Salaires harmonisés

Concrètement la fusion prendra la forme d'une association de communes Sion-Sierre pilotée par une assemblée de délégués de neuf membres. Autonome financièrement, l'association recevra une subvention de chaque ville au prorata de sa population.

Le budget de fonctionnement de la future police s'élèvera à 12,2 millions de francs. L'échelle des salaires sera harmonisée. Certains collaborateurs y gagneront, mais personne n'y perdra, ont assuré les autorités.

La tendance à la régionalisation des polices municipales "s'observe partout en Suisse". Sierre et Sion se sont inspirées de fusions de polices dans le canton de Vaud, a indiqué Philippe Varone, président de Sion.

