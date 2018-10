Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 20 octobre 2018 11:23 20. octobre 2018 - 11:23

Depuis vendredi, plus aucun porte-conteneurs ne circule sur le Rhin à Bâle. En cause: la sécheresse et un niveau d'eau trop bas. Et cela devrait se poursuivre puisque l'on n'annonce pas de pluies abondantes.

Il n'a jamais rien vécu de tel, a expliqué à la radio alémanique SRF Heinz Amacker, chef de l'entreprise de transports Danser Schweiz. Les huit porte-conteneurs de son entreprise doivent rester à quai.

Selon SRF, 10% des biens sont importés via le Rhin. Ces derniers doivent désormais être acheminés par transport routier ou ferroviaire.

Selon André Auderset, directeur de l'Association suisse de la navigation et de l'économie portuaire, la route est l'option la plus chère. De plus, elle offre moins de capacités et il y a souvent des bouchons à la frontière entre la Suisse et l'Allemagne.

Neuer Inhalt Horizontal Line