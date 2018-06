Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 29 juin 2018 19:30 29. juin 2018 - 19:30

Les ports italiens resteront fermés "tout l'été" aux ONG qui secourent les migrants en Méditerranée. L'accès aux ports leur sera aussi refusé pour se ravitailler en carburant, a annoncé vendredi le ministre italien de l'Intérieur Matteo Salvini.

"Les ONG verront l'Italie seulement en carte postale", a déclaré sur une radio Matteo Salvini, qui est aussi vice-premier ministre et chef de file la Ligue (extrême droite).

"Comme me disent les militaires italiens et même les libyens, les ONG aident les passeurs, consciemment ou pas", a-t-il poursuivi. Et d'assurer que l'Italie "continuerait à sauver tout ceux qui doivent être sauvés, avec les Etats qui sont des Etats".

