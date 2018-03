Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

13. janvier 2014

Le nombre des emplois à repourvoir dans le secteur de la finance a crû de 17% l'an dernier. Fin décembre, banques et assurances affichaient 3602 postes vacants, contre 3077 un an auparavant. Le retournement de tendance observé en début d'année passée s'est ainsi confirmé, mais des premiers signes de refroidissement se font ressentir.

Le quatrième trimestre a enregistré un net repli des postes vacants, autant dans le secteur des banques que celui des assurances, relève le commentaire accompagnant la dernière publication de l'indice Finews-JobDirectory publiée lundi. En cause: la "nouvelle réalité" du domaine bancaire, avec des avoirs sous gestion stables, mais des marges et des revenus inférieurs, d'où une réduction des effectifs.

Dans le détail, les banques disposaient de 1207 places vacantes au terme de 2013, les assurances de 1152 et les autres sociétés actives dans le secteur financier de 1242.

La situation est demeurée favorable au sein des deux grands établissements UBS et Credit Suisse. Le numéro un bancaire helvétique présentait 403 postes ouverts à fin décembre, au lieu de 241 un an plus tôt. Etaient recherchés notamment des chefs de projet et des analystes, ainsi que des informaticiens.

Plus de personnel qualifié

pour UBS

UBS avait besoin de davantage de personnel qualifié que sa concurrente, avec une centaine d'emplois ouverts dans le domaine du conseil. Credit Suisse n'en offrait que 25. Au total, ce dernier affichait 261 places, au lieu de 281 début 2013, essentiellement dans la gestion de fortune.

L'évolution était moins réjouissante dans les autres instituts bancaires. Après des recherches en personnel supplémentaire au cours des six premiers mois de 2013, ils ont calmé leurs ardeurs. Un ralentissement notable en particulier dans les banques régionales et de détail, de même qu'au sein des établissements privés et étrangers.

La statistique Finews-JobDirectory, réalisée tous les trois mois, se base sur les pages Internet de quelque 1400 banques, assurances et autres sociétés financières en Suisse et au Liechtenstein.

