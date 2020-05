Isabelle Moret et Hans Stöckli répondront en direct aux questions de la population (archives).

A situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles. Pour ne pas rompre le contact entre la politique et le public, la présidente du Conseil national, Isabelle Moret, et le président du Conseil des Etats, Hans Stöckli, discuteront en direct avec les citoyens le 5 mai.

C'est une première dans l'histoire politique suisse, soulignent vendredi les services du Parlement. Le but est de poursuivre les échanges entre politique et société et de nourrir ainsi la démocratie. Les deux présidents seront connectés mardi de 13h30 à 14h30 depuis le site de Bernexpo où se déroulera la session extraordinaire dédiée à la crise du Covid-19.

Les personnes intéressées peuvent s'inscrire sur le site du Parlement dès vendredi. Le dialogue sera diffusé en direct sur différents canaux du Parlement.

