Ce contenu a été publié le 7 octobre 2018 08:30 07. octobre 2018 - 08:30

Nashville a signé une 2e victoire. Les Predators ont dominé 4-3 les New York Islanders de Luca Sbisa, auteur d'un assist.

Un doublé du Suédois Viktor Arvidsson a permis aux Preds de l'emporter à Brooklyn. Alors que l'oin a pour habitude de voir les Suisses de Nashville noircir la feuille de statistiques, ces derniers sont restés muets. Roman Josi a tout de même tenté cinq fois sa chance tout en distribuant trois mises en échec. Fiala n'a joué que 10'22 pour un -1 peu glorieux alors que Yannick Weber a joué ses 10'39 sans impair majeur.

Du côté des Isles, Luca Sbisa a terminé sa soirée avec 14'18 de temps de glace, un assist et un -1.

Les autres Suisses ne se sont pas montrés plus productifs. Sven Bärtschi s'est montré timide face aux Flames et un succès de Calgary 7-4. 18'55 de glace mais aucun tir au but. A noter le doublé du jeune Elias Pettersson.

Nino Niederreiter et le Wild se sont inclinés 2-1 tab contre les Vegas Golden Knights. Là aussi peu de vagues pour le Grison sur ses 17'30 de temps de jeu.

Quant à Denis Malgin et les Panthers, ils ont perdu le derby floridien contre Tampa Bay 2-1 tab. Le jeune centre a tiré deux fois au but et joué plus de 16 minutes et dans toutes les situations.

