Les principales personnalités suisses décédées cette année

Plusieurs personnalités suisses ont rendu leur dernier souffle en 2018, dont le clown Spidi du cirque Knie, le pédiatre Beat Richner ou le cinéaste Yves Yersin, réalisateur des "Petites Fugues". Extraits du carnet noir tenu par Keystone-ATS cette année.

La couturière Christa de Carouge, la designer d'habits la plus connue de Suisse, est décédée le 16 janvier à l'âge de 81 ans. Christa de Carouge avait ouvert sa propre boutique dans la cité sarde en 1978. Depuis, elle n'avait jamais cessé d'être en vue.

Le 4 mai, la ville de Berne a perdu son ancien maire et conseiller national (PS) Alexander Tschäppät, aussi populaire que clivant. Il a succombé à un cancer à l'âge de 66 ans.

Autre figure charismatique de Suisse alémanique, le pasteur zurichois Ernst Sieber, qui a quitté paisiblement ce monde le 19 mai à l'âge de 91 ans. Il avait consacré sa vie aux déshérités et aux marginaux, notamment aux sans-abris.

Pionnière des droits civiques

La Neuchâteloise Hélène Dubied-Chollet est décédée le 29 mai, dans sa 93e année. Elle avait été la première femme en Suisse élue dans un Conseil général. Cette pionnière des droits civiques avait accédé en 1960 au Conseil général de Colombier (NE), dans les rangs du Parti socialiste. Elle avait ainsi précédé de 11 ans l'obtention du droit de vote féminin au niveau fédéral.

L'ingénieur civil et concepteur de ponts Christian Menn est décédé le 16 juillet à l'âge de 91 ans. Le Grison de renommée internationale a conçu durant sa carrière plus de 100 ponts. Parmi ses ouvrages les plus connus figurent notamment le pont du Ganter, sur la route du col du Simplon (VS), le viaduc de Felsenau à Berne, le pont de Cascella (TI) ou le pont de Sunniberg (GR).

Le 26 juillet, le clown Spidi du cirque Knie se donnait la mort. Depuis 24 ans, l'homme de petite taille, Peter Wetzel de son vrai nom, faisait partie intégrante de la troupe et avait marqué l'image de l'institution nationale.

Vive émotion après la mort de Kofi Annan

L'ancien secrétaire général de l'ONU Kofi Annan, qui résidait à Genève, est décédé le 18 août à 80 ans dans un hôpital de Berne, après une courte maladie. Le Ghanéen considérait Genève et la Suisse comme une "seconde patrie". Il a dirigé les Nations unies entre 1997 et 2006 et reçu le Prix Nobel de la paix en 2001 avec l'organisation. Sa mort a suscité une vive émotion dans le monde entier. Des funérailles nationales ont eu lieu en septembre dans son pays natal, le Ghana.

René Le Coultre, inventeur de la montre-bracelet à quartz, est décédé le 18 août, trois semaines après son 100e anniversaire. L'ingénieur neuchâtelois a aussi été directeur de la recherche et du développement chez Rolex, figure de la Fédération horlogère suisse, président et fondateur du Centre électronique horloger (CEH).

Le révisionniste vaudois Gaston-Armand Amaudruz est décédé le 7 septembre à l'âge de 97 ans. Il avait défrayé la chronique judiciaire au début des années 2000, après sa condamnation à quinze mois de prison ferme dans le canton de Vaud pour discrimination raciale. Après recours, sa peine avait été finalement ramenée à trois mois de prison ferme.

Le pédiatre zurichois Beat Richner a succombé le 9 septembre à l'âge de 71 ans à une grave maladie. Il s'était rendu célèbre pour son travail au Cambodge, où il a sauvé la vie de centaines de milliers d'enfants. Durant les 27 dernières années de sa vie, le médecin violoncelliste - "Beatocello" - a ouvert cinq hôpitaux qu'il a financés en donnant des concerts de bienfaisance.

Le 13 octobre, Patrick Baumann est décédé d'une crise cardiaque à Buenos Aires, où il assistait aux Jeux olympiques de la jeunesse. Il avait 51 ans. Membre du CIO, secrétaire général de la Fédération internationale de basket-ball (FIBA), il était aussi président de Lausanne 2020.

Le photographe genevois Jean Mohr s'est éteint le 3 novembre à l'âge de 93 ans. L'homme d'origine allemande était très sensible à la question des réfugiés et des déplacés. Parmi ses oeuvres, une exposition avait notamment fait le tour de 53 pays.

"Petites fugues"

Le réalisateur Yves Yersin s'en est allé le 15 novembre à son domicile de Baulmes (VD) à l'âge de 76 ans. Son chef-d'oeuvre "Les petites fugues" lui avait valu une reconnaissance internationale et plusieurs prix en 1979. Plus récemment, Yves Yersin avait réalisé le documentaire "Tableau noir", traitant de l'éducation et honoré d'un Léopard d'argent au Festival de Locarno en 2013.

Maurice Cosandey, premier président de l'EPFL moderne, est décédé le 4 décembre à l'âge de 101 ans. L'homme avait dirigé l'institution de 1963 à 1978. C'est sous sa direction que l'Ecole polytechnique de l'Université de Lausanne (EPUL) a obtenu son statut fédéral en 1969. C'est aussi sous sa présidence que l'EPFL a quitté la ville en 1977 pour s'installer sur son site actuel. La palette de sections s'élargit durant cette même période: mathématiques en 1969, science des matériaux en 1974, microtechnique en 1978.

Le collectionneur d'art zurichois Bruno Stefanini est décédé le 14 décembre à l'âge de 94 ans. Sa collection privée est considérée comme l'une des plus importantes en Suisse.

