Les principaux aéroports londoniens investissent contre les drones

Les deux plus grands aéroports britanniques, Heathrow et Gatwick, ont dit vendredi investir plusieurs millions de livres dans des équipements anti-drone. Le trafic aérien a été fortement perturbé peu avant Noël à cause de multiples signalements de drones à Gatwick.

Le deuxième aéroport le plus fréquenté du Royaume-Uni, dans le sud de Londres, avait été contraint d'annuler ou de détourner un millier de vols entre les 19 et 21 décembre, affectant 140'000 voyageurs. L'armée avait été appelée en renfort pour assurer la sécurité du site. Elle s'est retirée mercredi.

"Nous avons investi plusieurs millions de livres dans les équipements et de la technologie que les forces armées ont déployés durant la période de Noël", a indiqué un porte-parole de Gatwick à l'AFP.

Il n'a pas voulu donner davantage de détails, indiquant seulement qu'il s'agissait d'"une protection équivalente" à celle fournie par l'armée. Cet investissement est intervenu "dans les jours" ayant suivi les perturbations, a précisé le porte-parole.

Plus grand aéroport du Royaume-Uni, Heathrow (ouest de Londres) prévoit également d'investir plusieurs millions de livres dans des équipements anti-drone. "La sécurité de nos passagers et de nos collègues demeurent notre priorité absolue", a dit un porte-parole.

"En collaborant étroitement avec les autorités concernées, dont la police londonienne, nous recherchons constamment les meilleurs technologies qui contribuent à éliminer la menaces des drones", a-t-il ajouté.

La police a été critiquée pour son traitement de l'affaire, après avoir admis comme "une possibilité" qu'il n'y ait jamais eu de drone à proximité de l'aéroport de Gatwick. Suspecté, un couple avait été arrêté puis relâché deux jours plus tard sans inculpation.

