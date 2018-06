Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 6 juin 2018 10:31 06. juin 2018 - 10:31

Les prix à la consommation en Suisse ont renchéri de 0,4% en mai par rapport à avril. La hausse s'explique par l'augmentation des prix des produits pétroliers et des fruits frais. Le coût des médicaments a en revanche diminué.

L'indice ad hoc calculé par l'Office fédéral de la statistique (OFS) s'établit à 102,1 points (décembre 2015=100), indique mercredi l'institution basée à Neuchâtel dans un communiqué. Par rapport à mai 2017, l'inflation atteint 1%.

Alors que les prix des produits indigènes ont progressé de 0,2% sur un mois et de 0,4% sur un an, l'évolution est beaucoup plus importante pour les produits importés. Ces derniers ont augmenté de 0,8% sur un mois, mais surtout de 2,7% par rapport à mai 2017.

Les produits pétroliers sont notamment devenus 4,7% plus chers entre avril et mai dernier. Sur un an, leur prix a même bondi de 15,2%. A l'inverse, le coût des médicaments a reculé de 0,7% sur un mois et de 3,4% sur une année.

La variation tant mensuelle qu'annuelle est ressortie dans le haut de la fourchette des prévisions des analystes consultés par AWP. Ceux-ci tablaient sur des hausses comprises entre 0,2% et 0,4% sur un mois, et entre 0,8% et 1,0% en comparaison annuelle.

Neuer Inhalt Horizontal Line