Ce contenu a été publié le 12 février 2018 09:51 12. février 2018 - 09:51

Après avoir stagné en décembre, les prix à la consommation ont légèrement reculé en janvier en Suisse. Au regard du mois précédent, ils ont diminué de 0,1%, alors que sur un an ils ont augmenté de 0,7%.

L'indice des prix à la consommation se situe désormais à 100,7 points (décembre 2015=100), ajoute lundi l'Office fédéral de la statistique (OFS) dans un bref communiqué. Alors que les prix des produits indigènes ont augmenté de 0,1% en un mois (+0,3% sur un an), ceux des biens importés ont fléchi de 0,9% (+2% en un an).

Le recul observé entre décembre et janvier reflète pour l'essentiel la baisse des prix pour les prestations médicales ambulatoires des hôpitaux, ainsi que de ceux des transports aériens. Conséquence des soldes, les vêtements et les chaussures ont également coûté moins cher.

A l'inverse, les prix des nuitées hôtelières ont augmenté, ajoute l'OFS. Ce dernier a aussi observé des hausses pour le mazout ainsi que l'électricité.

Pondération mise à jour

Comme chaque année depuis décembre 2001, la pondération du panier-type a été mise à jour pour tenir compte des habitudes de consommation des ménages privés. Les nouveaux poids du panier-type 2018 ont été calculés à partir des résultats de l'enquête annuelle sur le budget des ménages (EBM) 2016.

Le secteur du logement et de l'énergie, celui de l'alimentation et des boissons non alcoolisées ou encore celui des transports ainsi que des restaurants et hôtels ont désormais plus de poids. A l'inverse, les boissons alcoolisées et les tabacs, les vêtements et les chaussures ainsi que les loisirs et la culture pèsent désormais moins lourd dans l'indice.

