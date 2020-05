Les propriétaires des franchises de la Ligue majeure (MLB) se sont mis d'accord pour proposer aux joueurs de débuter la saison 2020 au début du mois de juillet, à huis clos.

La MLB prévoit de rencontrer le syndicat des joueurs mardi pour entamer des négociations. Cette proposition prévoit de disputer une saison raccourcie de 82 matches de saison régulière, soit environ la moitié du calendrier habituel, affirment les chaînes ESPN et NBC Sports et le site The Athletic.

Avec ce plan, l'instance deviendrait la première grande ligue sportive américaine a renouer avec sa compétition, deux mois après que le coronavirus a mis sous cloche les autres championnats de basket (NBA), de hockey sur glace (NHL) et de football (MLS) en Amérique du Nord. Selon cette proposition, les joueurs devraient se présenter aux camps d'entraînement à partir de la mi-juin pour environ trois semaines.

Les play-off passeraient de 10 à 14 équipes, avec deux clubs qualifiés en plus par conférence, nationale et américaine, et se termineraient début novembre, soit un peu plus tard que d'habitude. Les équipes joueraient principalement contre des adversaires de leur propre division, ce qui permettrait de minimiser les déplacements et les dépenses.

Les équipes joueraient dans leur propre stade, si les autorités nationales et locales le permettent. Celles qui n'en auraient pas l'autorisation joueraient en Floride ou en Arizona, où la plupart des directives de confinement contre le Covid-19 ont été assouplies. Le club canadien des Toronto Blue Jays jouerait ses matches à domicile en Floride.

Les propositions liées aux questions de santé devront également être approuvées par les joueurs. Les équipes passeraient de 26 à 30 joueurs avec un groupe réserviste de 20 joueurs disponibles en cas de maladie ou de blessure.

