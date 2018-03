Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 6 mars 2018 16:48 06. mars 2018 - 16:48

La quasi-totalité des publicités pour enfants de géants de l'alimentaire comme Nestlé et Kellogg respectent la charte Swiss Pledge, qui vise à en limiter le nombre. Sur 25'100 spots télévisés, seuls 239 ne répondent pas aux critères fixés par le programme.

Cela revient à dire que près de 99% des spots télévisés, diffusés sur un trimestre en 2017 sur les chaînes publiques et privées ainsi que les fenêtres publicitaires, étaient conformes, indique mardi Swiss Pledge dans un communiqué.

Parmi les revues pour enfants, seule une annonce ne respectait pas les critères, ce qui équivaut à 98% de parutions en règle. Quant aux sites internet des marques des entreprises participant à la démarche, les exigences ont été remplies dans 100% des cas.

Depuis début 2017, les onze sociétés membres de Swiss Pledge ont élargi leur code publicitaire aux réseaux sociaux, au marketing direct, urbain, mobile et par SMS, aux placements de produits, aux jeux interactifs, aux DVD/CD-ROM et à la publicité diffusée à la radio et au cinéma.

Critères nutritionnels

Les enseignes, dont Coca-Cola, Danone et McDonald's, s'engagent à limiter leurs pratiques publicitaires visant les jeunes de moins de 12 ans lorsque les produits ne répondent pas à des critères nutritionnels précis. Elles ne peuvent pas promouvoir de produit spécifique dans les écoles primaires, excepté à des fins pédagogiques et en accord avec l'établissement.

Lancée en 2010 par six entreprises actives dans le domaine alimentaire, l'initiative Swiss Pledge s'inspire de programmes déjà mis en place au sein de l'Union européenne. Depuis 2011, l'Office fédéral de la santé publique soutient cette action volontaire tout comme les organisations de consommateurs.

