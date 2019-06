À l'unanimité, le Grand Conseil vaudois a décidé mardi de bannir les publicités sexistes de l'espace public. Les communes resteront compétentes pour prendre les décisions d'interdiction. Une commission consultative donnera des préavis.

Fait rare, le projet demandant une modification de la loi sur les réclames n'a soulevé aucun débat contradictoire. La totalité des interventions des députés n'est allée que dans un sens: les publicités sexistes n'ont plus leur place dans l'espace public ou privé.

Il ne s'agit pas de "censure", a tenu à souligner la conseillère d'Etat Jacqueline de Quattro. L'autorégulation de la profession est prônée, une commission consultative donnera des préavis et les communes seront appelées à trancher.

Il ne s'agit pas de refuser l'utilisation de l'image d'un homme ou d'une femme. Mais, bien de respect de la dignité humaine, des hommes comme des femmes, avec la volonté de protéger les enfants d'images dégradantes, a affirmé Jacqueline de Quattro.

Tous les groupes politiques ont abondé. Les publicités problématiques sont visibles par tous, elles titillent les plus bas instincts, elles véhiculent les stéréotypes les plus crasses, elles déforment la sensibilité des plus jeunes en instaurant des représentations dégradantes des femmes comme des hommes, ont déclaré les différents intervenants de l'hémicycle.

