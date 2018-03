Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 9 avril 2013 14:51 09. avril 2013 - 14:51

Genève - Le capitaine Heinz Günthardt pourra compter sur les quatre meilleures joueuses suisses pour le barrage de promotion dans le groupe mondial I de Fedcup prévu à Chiasso les 20 et 21 avril.

Romina Oprandi (WTA 52), Stefanie Vögele (WTA 57), Timea Bacsinszky (WTA 202) et Amra Sadikovic (WTA 234) seront présentes sur la terre battue tessinoise. Demi-finaliste dans le relevé tournoi sur terre battue de Charleston la semaine dernière, Stefanie Vögele abordera ce rendez-vous en pleine confiance. "Je sais que j'ai les moyens d'inquiéter même les meilleures. Toute l'équipe va se préparer avec le plus grand sérieux, et nous donnerons le meilleur de nous-mêmes pour que la Suisse s'impose", explique l'Argovienne dans le communiqué de Swiss Tennis.

L'équipe de Suisse bénéficie d'une opportunité peut-être unique de retrouver le groupe mondial I, auquel elle n'a plus appartenu depuis 1999. L'Australie - qui a renoncé à organiser cette rencontre à domicile - peut certes s'appuyer sur une membre du top 10, Samantha Stosur (WTA 9). Mais la gagnante de l'US Open 2011 a dû abandonner au 3e tour à Charleston en raison d'une blessure chronique à un mollet. Sa participation demeure incertaine.

