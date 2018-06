Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

18 juin 2018

La presse romande est euphorique. Non pas évidemment en raison de la situation économique du secteur, mais plutôt grâce au nul obtenu par la Suisse contre le Brésil en Coupe du monde (1-1).

"Un froid réalisme pour un réel exploit", titre La Liberté en ouverture de son cahier réservé aux sports. Le quotidien fribourgeois souligne que le 6e rang de la Suisse au classement FIFA n'est pas le fruit du hasard. "Même lorsqu'elle n'évolue pas au sommet de son art, elle est désormais capable d'accrocher les plus grands", écrit le journal.

"La Suisse a tout d'une grande", titre Arcinfo en Une. "Pour son premier match du Mondial, l'équipe de Suisse a réalisé un sacré exploit, contraignant le Brésil au match nul", se réjouit le quotidien neuchâtelois.

En Valais, le Nouvelliste estime que la Suisse a réalisé "Une entrée par la grande porte" dans la Coupe du monde. "La Suisse se cramponne", titre pour sa part le Quotidien jurassien. "On a aimé sa vaillance, bien sûr, mais aussi son calme après le but brésilien et son assurance technique", écrit le journal dans un éditorial.

"Exploit face au favori", peut-on lire en Une du Matin, qui consacre cinq pages à cette rencontre. "Avec ce nul, voilà la Suisse désormais prête à changer de statut. Ce point obtenu est une promesse et il met une pression positive sur cette équipe", écrit le quotidien orange, qui tresse par ailleurs les louanges de Valon Behrami, "qui s'est montré phénoménal pour sa 80e sélection."

"La Suisse entre en danse en accrochant le Brésil", lit-on en titre dans "24 Heures". "La Suisse s'est comportée en équipe, elle a suivi des consignes de jeu en prenant des risques, elle a fait le dos rond en groupe", relève le quotidien vaudois.

