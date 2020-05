Le déconfinement est à l'ordre du jour dans de plus en plus de pays devant le reflux apparent de la pandémie de coronavirus. La prudence reste toutefois de mise face à une maladie qui a déjà fait plus de 250'000 morts.

Signal fort, la Bavière a annoncé mardi la réouverture des restaurants à partir du 25 mai. Cette mesure sera accompagné de "restrictions, telle que l'occupation d'une table sur deux (...), des zones spécifiques pour les familles et des mesures d'hygiène renforcées", a déclaré le chef du gouvernement régional Markus Söder.

Il s'affranchit ainsi des consignes de prudence du gouvernement central d'Angela Merkel qui craint la possibilité d'une seconde vague de contamination.

Frontières rouvertes ?

Dans le même temps, les frontières entre l'Allemagne et ses voisins, dont la Suisse, pourraient redevenir perméables à partir de la mi-mai. Selon l'agence dpa, qui cite un rapport conjoint des ministères de la santé et de l'intérieur, une "ouverture progressive de la frontière" est prévue dans le Schleswig-Holstein (nord). Des discussions sont en cours avec d'autres Länder frontaliers.

Craignant un relâchement trop rapide, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a répété que seule la découverte d'un vaccin ou d'un remède permettra de mettre fin à la pandémie. Au total, 251'512 décès ont été recensés dans le monde depuis décembre, dont 145'612 en Europe, selon le bilan établi par l'AFP mardi à la mi-journée.

Plus de 30'000 morts au Royaume-Uni

Les Etats-Unis détiennent le triste record du pays le plus endeuillé avec 68'934 morts et vont probablement atteindre la barre des 100'000 morts dès le mois de juin, selon plusieurs modèles épidémiologiques.

Le Royaume-Uni est devenu, lui, le pays d'Europe le plus touché. Les chiffres hebdomadaires des différentes agences régionales des statistiques britanniques, compilés mardi, affichent un bilan de 32'313 décès dont le Covid-19 est la cause suspectée indiquée sur le certificat de décès, soit un chiffre supérieur à l'Italie (29'315 selon les chiffres publiés mardi soir par la Protection civile).

Le dernier bilan du ministère de la Santé, qui ne comprend que les morts en hôpital et en maisons de retraite de patients testés positifs au Covid-19, était de 28'734 morts lundi.

La Russie, elle, est devenue le pays connaissant la plus rapide progression de la pandémie: plus de 10'000 nouveaux cas de coronavirus y ont été enregistrés en 24 heures, pour le troisième jour d'affilée. Le pays compte désormais 1451 morts et 155'370 cas, selon les chiffres officiels.

Prudent déconfinement

D'autres pays en revanche, encouragés par un baisse régulière du nombre de décès, ont amorcé un prudent déconfinement: les parcs ont rouvert lundi en Italie, des lieux de culte et des musées ont fait de même en Allemagne et des files d'attente se sont formées devant de nombreux salons de coiffure.

Portugal, Serbie, Belgique, Autriche, Turquie, Israël, Nigeria ou encore Tunisie et Liban ont également pris le chemin d'une plus grande liberté de mouvement.

La Californie, premier Etat américain à avoir décrété le confinement, va commencer à assouplir certaines mesures à la fin de la semaine, a annoncé le gouverneur démocrate Gavin Newsom, soumis à une pression croissante pour réactiver l'économie de son Etat.

Le masque de Macron

Portant pour la première fois un masque grand public, en tissu noir, Emmanuel Macron a visité mardi une école de Poissy, dans la banlieue parisienne, à quelques jours d'une rentrée scolaire très contestée après le début du déconfinement le 11 mai.

Le président français a dit comprendre les craintes de ses compatriotes et a appelé à un déconfinement prudent, sans "relâchement", ni "retour à la normale".

Inquiétudes en Afrique

Au Maghreb, Tunis et Alger ont enclenché un assouplissement du confinement mais s'inquiètent des écarts de leurs populations en matière d'hygiène et de distanciation physique.

L'Algérie a enregistré "une augmentation de 27% des cas confirmés" entre le début du ramadan le 24 avril et le 30 avril. Ce qui a poussé les autorités à faire refermer de nombreux commerces après quelques jours d'ouverture dans plusieurs régions, dont Alger.

En République démocratique du Congo (RDC), le gouvernement a dit redouter une "propagation à grande échelle" de l'épidémie après l'enregistrement d'une centaine de cas dans une prison militaire de Kinshasa.

