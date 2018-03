Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 28 mars 2011 17:01 28. mars 2011 - 17:01

Alors que les achats en ligne appartiennent à la vie quotidienne, les réseaux sociaux, comme Twitter ou Facebook, influencent de plus en plus les habitudes des Suisses en matière de consommation. Les entreprises doivent désormais les prendre en considération.

En cliquant sur le bouton "j'aime" sur Facebook, un internaute peut évaluer un produit ou un service et inciter d'autres personnes à l'acheter. De forum social, Facebook se transforme en une plateforme au travers de laquelle des achats sont effectués, a expliqué Thomas Rudolf, professeur à l'Université de St-Gall, lors de la présentation d'une étude sur l'utilisation d'Internet.

Ce transfert semble d'ailleurs réussir, a-t-il ajouté. Facebook et Twitter jouent déjà un rôle important pour les grandes entreprises. Un petit film publicitaire diffusé sur le site de vidéos en ligne YouTube peut aussi disposer d'une forte audience à la faveur des recommandations des internautes.

Autre tendance actuelle, selon le professeur: le téléphone multimédias tend à jouer le rôle d'un assistant pour les achats. De l'avis de M. Rudolf, il n'est pas utopique de penser qu'un consommateur puisse s'informer au travers de l'application Google Maps d'offres intéressantes, et par la suite se rende dans les commerces mentionnés.

Bond des dépenses

Le géant de l'Internet Google travaille sur un concept de ce genre et le groupe américain entend aussi gagner de l'argent, a poursuivi M. Rudolf. Le fait que de plus en plus de canaux influencent la décision d'achat laisse à penser que le commerce traditionnel et celui sur Internet tendent à fusionner.

Entre 2006 et 2010, les dépenses d'achats sur Internet ont plus que doublé passant de 4,24 à 8,68 milliards de francs. Le commerce en ligne dispose désormais d'une telle taille par rapport à l'ensemble de la branche qu'il prend des ressources publicitaires au détriment des médias traditionnels.

Parmi les biens et services les plus achetés en ligne figurent en première position les billets d'avion et les voyages.

