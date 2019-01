Les recettes du commerce de détail suisse ont baissé en novembre

Le commerce de détail suisse a vu ses recettes se rétracter en novembre. Le total des chiffres d'affaires a reculé de 0,1% en termes nominaux sur un an.

En termes réels, la chute atteint 0,3%, selon les résultats provisoires de l'Office fédéral de la statistique (OFS) publiés mardi.

La chute a été particulièrement importante comparé au mois d'octobre, où le total des recettes avait grimpé de 3,4% en termes nominaux (+3,0% en termes réels).

Corrigés de l'effet des jours ouvrables et des jours fériés, les chiffres d'affaires du commerce de détail, les stations-service mises à part, ont reculé de 0,2% en termes nominaux en novembre 2018 par rapport à novembre 2017 (-0,3% en termes réels).

La dégradation est particulièrement marquée dans certains groupes de marchandises, hors carburants. Les recettes liées aux vêtements et aux chaussures ont ainsi chuté en un an de 4,7% en termes nominaux (-3,9% en termes réels). Le secteur de l'alimentation, des boissons et du tabac a au contraire progressé de 2,3% (+1,2% en termes réels).

Un échantillon d'environ 4000 entreprises est consulté chaque mois par l'OFS.

