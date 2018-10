Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 25 octobre 2018 13:30 25. octobre 2018 - 13:30

Le ministre des affaires étrangères Ignazio Cassis et son homologue britannique Jeremy Hunt veulent approfondir les relations entre les deux pays.

Les relations qu'entretiennent la Suisse et la Grande-Bretagne doivent se poursuivre sans interruption après le Brexit. Le chef du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), Ignazio Cassis, a accueilli jeudi son homologue britannique Jeremy Hunt à Berne.

Dans le cadre de leur petit déjeuner de travail, les deux ministres ont abordé l'avancement des négociations sur la sortie de la Grande-Bretagne de l'UE, a indiqué jeudi le DFAE. Les accords bilatéraux qui régissent les relations devront être remplacés.

Le Conseil fédéral veut, grâce à sa stratégie "Mind the gap" (attention au vide), garantir les droits et les obligations réciproques existants et les approfondir. Un groupe de travail interdépartemental a été constitué dès l'automne 2016 afin de gérer les travaux techniques concernant les relations bilatérales.

