Ce contenu a été publié le 21 septembre 2018 10:09 21. septembre 2018 - 10:09

Les rentiers recevront plus d'argent de l'AVS/AI. Le Conseil fédéral a décidé vendredi d'augmenter les rentes minimales de 10 francs par mois dès le 1er janvier 2019.

Elles passeront ainsi de 1175 à 1185 francs. La rente maximale s'élèvera à 2370 francs, contre 2350.

Des adaptations sont également apportées dans le domaine des prestations complémentaires. Les personnes seules toucheront 19'450 francs, soit 160 francs de plus qu'actuellement; les prestations pour les couples sont majorées de 240 francs (à 29'175 francs) et celles pour les enfants de 90 francs (à 10'170 francs).

Le montant de la cotisation minimale AVS/AI/APG pour les indépendants et les personnes sans activité lucrative sera augmenté à 482 francs.

Les personnes qui possèdent un 2e pilier pourront, dans le cadre de la prévoyance individuelle, déduire des impôts 6826 francs au lieu de 6768. Les actifs qui n'ont pas de 2e pilier pourront déduire jusqu'à 34'128 francs.

Dépenses supplémentaires

Selon le Conseil fédéral, ces adaptations engendrent environ 430 millions de francs de dépenses supplémentaires. L'AVS prendra en charge 380 millions dont 74 millions à la Confédération. L'AI assumera 50 millions de charges supplémentaires. La Confédération déboursera 1,3 million de plus pour les prestations complémentaires, et les cantons 800'000 francs.

Les rentes n'avaient plus été réévaluées depuis le 1er janvier 2015. Le gouvernement examine au moins tous les deux ans la nécessité de les adapter à l’évolution des prix et des salaires. Pour ce faire, il se base sur l’indice mixte (moyenne arithmétique de l’indice des salaires et de l’indice des prix) et s’appuie sur la recommandation de la commission fédérale AVS/AI.

