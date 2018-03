Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 28 février 2018 14:20 28. février 2018 - 14:20

La tendance à la réparation redémarre en Suisse, selon la Fondation alémanique des consommateurs. Le mouvement croît encore et encore, constate mercredi la SKS dans un communiqué.

Il existe en Suisse 78 repair cafés, où des bénévoles réparent les objets qu'on leur apporte; 31 ont comptabilisé la marche de leurs activités l'an dernier. Résultat: sur les 4700 objets et appareils apportés, plus de 2900 ont pu être réparés. Aucun chiffre n'est toutefois disponible pour 2016.

Le plus grand taux de réussite concerne les vélos: 89% des cycles amenés dans un des repair café ont pu repartir en état de marche. Suivent les objets en bois et en métal, ainsi que les textiles. Les pantalons, les machines à café, les lampes, les radios et les vélos sont les objets les plus souvent apportés.

Près de la moitié des quelque 3000 personnes qui se sont rendues dans un repair café sont âgées de plus de 60 ans. Environ un cinquième avaient entre 21 et 40 ans, alors que les 41-50 ans ont constitué un petit tiers des requêtes (30%).

Les organisations de protection des consommateurs, qui soutiennent le mouvement activement avec leur savoir-faire et une aide gratuite, sont très contentes du succès des repair cafés en Suisse, écrit la SKS. L'association souligne notamment le rôle essentiel des organisateurs, experts en réparation et autres contributeurs bénévoles.

La demande montre que toujours plus de personnes ont fait face à la tactique d'obsolescence des producteurs et se sont engagées pour une plus grande durée de vie de leurs appareils. Le nouveau site internet a également contribué au succès des repair cafés en Suisse.

Neuer Inhalt Horizontal Line