Pat Burgener et Iouri Podlatchikov ont repris les entraînements communs cette semaine en Valais. Et le retour sur la neige est pour lundi.

Comme tout le monde, les snowboardeurs ont dû se calfeutrer chez eux dès la mi-mars, pandémie de COVID-19 oblige. Mais les mesures d'assouplissement en vigueur depuis le 11 mai ont permis à certaines structures de rouvrir, dont l'Alaïa à Lens tout près de Crans-Montana, et les riders pro comme Pat Burgener et Iouri Podlatchikov sont venus dès l'ouverture.

Ranger le trampoline du jardin, retrouver les potes, socialiser. Se retrouver, en fait. Dans un monde ouvert comme celui du snowboard où l'esprit de famille s'entremêle avec celui de compétition, la reprise des activités est saluée avec soulagement. "Une équipe c'est une famille, ça nous manque, lâche Pat Burgener. Etre enfermé, c'est cool, mais ça va un moment. On voulait ressentir que le monde reprend. Ca fait tellement plaisir de revoir tout le monde et de pouvoir s'entraîner en équipe."

Sur le glacier dès lundi

Cinquième des derniers JO en half-pipe, le Vaudois de bientôt 26 ans est chez lui sur le Haut-Plateau. Surtout que l'Alaïa a été en partie créé par son frère en collaboration avec deux autres personnes. "Ce sont les meilleures infrastructures qu'on a en Suisse, souligne-t-il. En plus avec la neige, on va pouvoir aller sur le glacier. Et on a le skate et le trampoline. Je suis chez moi et on peut même aller au golf en fin de journée, c'est trop beau."

Présent en Valais, le champion olympique 2014 Iouri Podlatchikov profite de cet écrin. Le fait de venir "chez" Pat Burgener, sonne un peu comme un renvoi d'acenseur, puisque le Vaudois avait dû s'exiler à Davos alors qu'il n'était encore qu'un ado. "C'est un peu ça, concède le médaillé de bronze des Mondiaux de 2017. Iouri avait sa salle à Zurich où il s'entraînait avant sa médaille aux JO et il m'invitait. Là c'est moi. Ca me fait super plaisir de voir que les autres puissent en profiter et que l'on peut l'utiliser comme centre d'entraînement."

A l'Alaïa, les sportifs ont un immense espace à disposition, mais pas de neige. Pour cela, il faut grimper. "Le retour sur la neige est prévu pour lundi sur le glacier, précise Pat Burgener. On entend les gens dire qu'il n'y aura bientôt plus de neige, mais je trouve qu'on a été bien servi ces quatre-cinq dernières années. Même le snowpark, on pourrait l'utiliser parce qu'il y a eu beaucoup de neige cet hiver et la neige est restée. Pour être sûr de pouvoir prolonger jusqu'à juin, on va utiliser le glacier. Avant, il était ouvert tous les étés. Là il vont le rouvrir juste pour nous. Les installations seront super pour ceux qui font du slopestyle. Nous on aura un quart de half-pipe avec un airbag derrière, comme ça on pourra reproduire sur la neige ce qu'on a fait sur le trampoline."

Horizon 2022

Si le sportif Pat Burgener a rongé son frein en s'entraînant, l'artiste Pat Burgener a vu son calendrier chamboulé. "C'était pas facile, avoue-t-il. Surtout que dès la fin de saison, ma routine est assez établie. Je sais mon programme en gros deux ans à l'avance. Je finissais ma saison et je devais partir au Zermatt Unplugged. J'étais en tournée jusqu'à juin." Alors plutôt que de ruminer ce changement de paradigme imposé par le virus, Pat Burgener a décidé de bosser: "Je me suis entraîné comme un malade, un peu comme si la saison devait reprendre en juin. J'ai fait les entraînements dans mon jardin et j'ai pris de l'avance sur les autres. J'ai fait quatre entraînements par semaine pendant deux mois et je ressens les effets maintenant. Je n'ai jamais été aussi en forme de toute ma carrière."

Alors qu'il se réjouit de pouvoir filer à la mer et dompter les vagues avec son surf, Pat Burgener image le semi-confinement avec le quotidien d'un sportif blessé. "Maintenant tout le monde peut se rendre compte de ce que c'est que d'être blessé en tant que sportif, glisse-t-il. Tout s'arrête. On est enfermé chez nous avec un plâtre au pied et on doit attendre en faisant des exercices à la maison, mais on ne peut rien faire d'autre. Là je me suis dit que le monde était blessé et il faut maintenant voir qui va faire sa meilleure réhabilitation."

Passionné, habité par plusieurs objectifs, Pat Burgener se voit déjà en 2022: "Mon rêve, ce serait d'arriver aux Jeux de Pékin en 2022 en tant que star de la musique. Que les gens se disent: "Eh mais c'est pas le gars qui chante? Qu'est-ce qu'il fait aux Jeux?""

Neuer Inhalt Horizontal Line

Contenu externe Vivre et travailler dans les montagnes grâce à Internet