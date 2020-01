Après quatre défaites de rang, une première cette saison, Houston a su rebondir. Sur leur parquet, les Rockets se sont imposés 121-105 devant Denver.

"Nous en avions besoin", devait tweeter Clint Capela après la rencontre. Il y avait, en effet, une situation d'urgence pour Houston après les revers concédés devant Memphis, Portland, les Lakers et Oklahoma City. Face aux Nuggets, Houston a classé l'affaire à la pause avec un avantage de 17 points (60-43).

Auteurs respectivement de 28 et de 27 points, Russell Westbrook et James Harden ont tenu leur rang. Clint Capela a signé un double double avec ses 14 points et ses 11 rebonds. Quant à Thabo Sefolosha, il n'a eu droit qu'à 3 minutes de temps de jeu. Le Vaudois a cueilli 3 rebonds.

Diminué par l'absence de cinq joueurs dont trois éléments du cinq de base, Denver s'est, ainsi, incliné pour la huitième fois de rang à Houston.

Neuer Inhalt Horizontal Line