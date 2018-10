Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Nettement dominés (131-112) par les Pelicans jeudi pour leur première sortie de la saison en NBA, les Rockets se sont parfaitement ressaisis.

Houston est allé s'imposer 124-115 samedi sur le parquet des Los Angeles Lakers. Clint Capela, qui n'avait rien pu faire face au centre de New Orleans Anthony Davis jeudi, a passé une bien meilleure soirée dans l'antre des Lakers. Le pivot meyrinois a signé un double double, réussissant 19 points (à 9 sur 16 au tir) et 12 rebonds en 33 minutes de jeu.

L'homme du match fut le MVP James Harden, qui a cumulé 36 points, 7 rebonds et 5 passes décisives. Les Rockets ont fait la différence dans le "money time", alors que les Los Angeles Lakers étaient revenus à une longueur (109-108) à 5'15'' de la fin du match.

Les Lakers version "King James" ont ainsi subi leur deuxième défaite en deux matches. LeBron James a fini son premier match officiel au Staples Center avec 24 points. La rencontre, très attendue, a été marquée par une violente altercation et l'exclusion de trois joueurs à quatre minutes de la fin du temps réglementaire.

Brandon Ingram a déclenché une bagarre générale en bousculant Harden, tandis que Chris Paul et Rajon Rondo ont échangé des coups après que le premier a accusé le meneur des Lakers de lui avoir craché au visage. Dans la mêlée, Ingram a asséné un coup de poing à Paul que son grand ami LeBron James tentait de maîtriser. Ingram, Rondo et Paul ont été expulsés et pourraient écoper de longues suspensions.

