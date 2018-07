Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Il y a 2000 ans, des baleines franches et des baleines grises parcouraient la mer Méditerranée, selon une étude publiée mercredi. Cette découverte laisse supposer que les Romains chassaient ces cétacés et qu'ils ont contribué à leur disparition.

"Des nouvelles analyses moléculaires d'ossements trouvés dans la région de Gibraltar montrent que deux espèces de baleines aujourd'hui disparues de la Méditerranée y étaient présentes il y a 2000 ans, probablement pour se reproduire", explique Ana Rodrigues, chercheuse du CNRS au centre d'écologie fonctionnelle et évolutive de Montpellier.

Les Basques, qui harponnaient les cétacés il y a 1000 ans au large des côtes de Biarritz, d'Hendaye, d'Anglet et de Saint-Jean-Pied-de-Port étaient jusqu'à aujourd'hui considérés comme les premiers chasseurs de baleines.

Mais la découverte de ces ossements près du détroit de Gibraltar "dans des sites archéologiques d'usines romaines de salage de poisson ouvre la possibilité d'une industrie baleinière", explique la chercheuse. Cette industrie "peut avoir contribué à leur disparition", ajoute-t-elle.

Espèces côtières

Également appelées baleines noires, les baleines franches de l'Atlantique Nord (Eubalaena glacialis), sont considérées comme une espèce "en danger" par l'union internationale pour la conservation de la nature (IUCN). Il en resterait moins de 500, cantonnées au large de la côte est de l'Amérique du Nord. La baleine grise (Eschrichtius robustus) n'est aujourd'hui présente que dans le Pacifique Nord.

Les Romains étaient "extrêmement efficaces pour exploiter les ressources marines, y compris de grands poissons comme les thons", rappelle Dario Bernal-Casasola de l'université de Cadiz (Espagne).

Ils n'avaient cependant pas "la technique nécessaire pour capturer les grandes baleines, les espèces de haute mer, toujours présentes aujourd'hui en Méditerranée", explique Ana Rodrigues.

Mais la découverte de la présence des baleines franches et les baleines grises dans les eaux méditerranéennes à cette époque, change la donne, car ces deux espèces "sont côtières et très visibles dans leurs zones de reproduction", précise la chercheuse. Les Romains ont donc pu les chasser à l'aide de petits bateaux à rames et des harpons à main, comme l'ont fait plus tard les chasseurs basques.

