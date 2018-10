Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

6 octobre 2018 - 20:18

Les Roumains ont boudé les urnes samedi au premier jour d'un référendum controversé visant à graver dans la Constitution l'interdiction du mariage gay. Pour la gauche au pouvoir, l'espoir était justement de remobiliser son électorat.

Les 19 millions d'électeurs du pays ont toutefois jusqu'à dimanche soir pour approuver un changement de la définition du mariage afin que seuls "un homme et une femme" puissent s'unir et non plus des "époux", comme le stipule actuellement la loi fondamentale.

Seuls 5% d'entre eux s'étaient déplacés pour voter, à deux heures de la clôture des bureaux, selon des chiffres officiels. Or la clef du scrutin réside dans la participation: le seuil de 30% des inscrits doit être atteint pour valider le résultat.

D'un point de vue légal rien ne changera à l'issue du référendum, puisque la législation roumaine n'autorise actuellement ni le mariage entre personnes de même sexe ni l'union civile. Les adversaires du scrutin fustigent un vote dont le seul effet a été de laisser libre cours aux discours homophobes et dont l'enjeu serait de faire oublier les déboires de la gauche au pouvoir.

Les responsables politiques au pouvoir ont été parmi les premiers à se rendre aux urnes, comme la cheffe du gouvernement social-démocrate Viorica Dancila ou le puissant patron des sociaux-démocrates Liviu Dragnea. La gauche au pouvoir compte sur ce scrutin pour mobiliser la Roumanie rurale et conservatrice, coeur de leur électorat, alors que le parti est en perte de vitesse, accusé de vouloir affaiblir la lutte contre la corruption et de contrôler la justice.

Résultats définitifs lundi

Les résultats définitifs du référendum sont attendus lundi. Le même jour, Liviu Dragnea doit comparaître pour son procès en appel dans une affaire d'emplois fictifs qui lui a valu trois ans et demi de prison ferme en première instance.

Les opposants au vote faisant le pari du boycott, la victoire du "oui" à une modification constitutionnelle est assurée, avec un score qui pourrait atteindre 90% des suffrages et une participation de 34%, selon un sondage de l'Institut CURS publié vendredi.

Le référendum émane d'une "initiative citoyenne", proche de l'Eglise, qui a présenté les signatures de trois millions de personnes ayant conduit à l'organisation de la consultation pour défendre "la famille traditionnelle".

Une interdiction gravée dans la Constitution rendrait plus difficile, voire impossible, tout changement futur de la loi en faveur des couples homosexuels, s'inquiètent les adversaires de la consultation. Ils craignent que d'autres initiatives soient lancées remettant en cause le cadre de l'avortement ou de l'éducation sexuelle. Le référendum a suscité de vives critiques au sein des institutions européennes qui ont rappelé Bucarest à ses engagements en matière de droits de l'Homme.

