Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 1 octobre 2018 16:07 01. octobre 2018 - 16:07

Réunis en Corée du sud, les délégués des Etats de l'ONU se penchent sur le dernier rapport des scientifiques du Giec. Leur constat de la montée des dérèglements climatiques et du retard pris pour les contrer est implacable (photo symbolique).

Réunis en Corée du sud, les délégués des Etats de l'ONU se penchent à partir de lundi sur le dernier rapport des scientifiques du Giec. Leur constat de la montée des dérèglements climatiques et du retard pris pour les contrer est implacable.

Soumis à leur approbation, le texte, basé sur 6000 études scientifiques, met en garde contre des impacts forts à 1,5°C de réchauffement, et liste les options, désormais limitées, pour agir si le monde veut rester sous ce seuil (dont 1°C est déjà acquis du fait des gaz à effet de serre déjà émis).

C'est à la COP21 à Paris fin 2015 que l'ONU avait chargé son Groupe des experts du climat (Giec) de produire un rapport sur l'objectif 1,5°C. Les États venaient de s'engager à réduire leurs émissions pour rester "bien en deçà de 2°C" par rapport à l'ère préindustrielle.

L'ajout de l'engagement à "poursuivre les efforts pour limiter la hausse à 1,5°C", arraché en dernière minute, était d'abord une revendication des États les plus vulnérables, comme les petites îles.

Mais la recherche en a depuis précisé les implications et revu le curseur des risques, dans un monde déjà secoué par une recrudescence de vagues de chaleur et feux de forêts. "Il y a trois ans, il n'y avait pas beaucoup de littérature scientifique sur un réchauffement à 1,5°C," explique Jim Skea, professeur à l'Imperial College de Londres et coprésident du Giec.

Le rapport de 400 pages décrit aujourd'hui une nette différence d'impacts entre 1,5 et 2°C, et ce partout, qu'il s'agisse d'ampleur des canicules, d'extinctions d'espèces ou de productivité agricole.

"Il y a urgence"

Pour autant, est-il encore faisable de rester à 1,5°C, alors que 2017 a vu les émissions issues de l'énergie repartir à la hausse? "On ne donne pas de réponse simple", prévient la climatologue Valérie Masson-Delmotte, qui co-préside cette session du Giec. Mais "on est maintenant à la croisée des chemins. Regarder 1,5°C, c'est regarder ce qui va nous arriver, dans notre vie, pas à la génération suivante".

"Globalement ce rapport dit 'il faut que les émissions (atteignent leur pic) très vite', dès 2020", résume Laurence Tubiana, architecte de l'accord de Paris. "Je crois qu'il faut l'utiliser pour dire 'il y a urgence, et des solutions'".

Stabiliser à 1,5°C exige une neutralité en émissions de CO2 au milieu du siècle, note aussi le projet de texte : ne plus émettre dans l'atmosphère plus que ce que nous sommes capables d'en retirer.

Réunion très importante

Dans deux mois, aux négociations climat de la COP24, en Pologne, les pays doivent entamer un processus de révision de leurs engagements de 2015, insuffisants car promesse d'un monde à +3°C.

La réunion d'Incheon "sera l'une des plus importantes de l'histoire du Giec", a assuré lundi en ouverture son président, Hoesung Lee. "La science nous alerte, elle nous aide aussi à comprendre les solutions".

La réunion doit durer jusqu'à vendredi et le texte final être rendu public lundi 8.

Neuer Inhalt Horizontal Line