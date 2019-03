Pour Genève-Servette, tous les chemins mènent à... Berne ! Pour la septième fois depuis 2003, Bernois et Genevois en découdront en play-off.

Jusqu'à ce jour, Chris McSorley n'est jamais parvenu à éliminer l'équipe de la capitale. Cette série pourrait-elle prendre une tournure inattendue, comme lorsque Fribourg Gottéron (8e) avait sorti Berne (1er) en quarts de finale en 2008 ?

"C'est un peu le cauchemar qui revient à chaque fois", image McSorley dans son bureau à quelques heures du premier rendez-vous dans la capitale. Les six premiers duels face aux Bernois ont tout de même façonné une partie de sa légende. Qui ne se souvient pas de cette porte torturée en mars 2004 à l'Allmend lors d'une demi-finale perdue 4-1, ou de ses monumentales colères contre le corps arbitral, comme lors du 7e match de la finale perdue en 2010 ?

"En fait, je ne veux pas trop me rappeler du passé parce que ce ne sont pas de bons souvenirs", souligne le Canadien. Le mentor grenat ne s'exprimera pas sur cette première série en 2003 contre Berne qui couronnait une première saison de ce qui s'appelait encore la LNA. L'engagement de Mona à la veille des play-off, le but de Steinegger à la 58e minute pour une défaite 1-0 au terme du 5e match, qui allait ruiner le moral des Genevois, sont certainement bien présents dans son esprit 16 ans plus tard.

McSorley sait qu'il s'attaque à un empire avec le CP Berne: "Pour moi, c'est la 32e franchise au monde après les 31 de NHL." Mais il est persuadé qu'un jour il parviendra bien à ses fins. Sera-ce au terme de cette série ? "Je ne parierai pas un dollar contre un joueur de mon équipe. Ce qu'ils ont accompli lors des trois derniers matches est incroyable. Mais je sais que Berne possède une profondeur de banc que nous n'avons pas, et que souvent nous avons buté sur l'obstacle pour cette raison."

L'Ontarien paraît assagi cette saison. D'ailleurs il relève: "J'ai été un "good boy" cette année. Pas une amende... jusque-là". La situation pourrait peut-être changer dans ces séries finales. "En tout cas, je ne pense pas que l'arbitrage y jouera un rôle prépondérant. Depuis que Brent Reiber et Andreas Fischer dirigent les arbitres, je trouve que le niveau est bon."

Pour cette série, l'entraîneur grenat devrait enregistrer le retour de son attaquant américain Jack Skille. Modifiera-t-il ses lignes ? Rien n'est moins sûr, en tout cas pour le premier match.

Rubin: "Etre un adversaire désagréable"

Daniel Rubin est un observateur privilégié des confrontations Berne - Genève-Servette. Il a disputé deux séries sous les couleurs grenat et une avec les Bernois. Il était bien sûr de la partie la saison dernière quand les Genevois ont perdu 4-1. "On s'était fait facilement éliminer. Certes, nous avions gagné un match mais dans les autres parties nous avions toujours été très loin."

En 2013, c'est avec le maillot bernois que Rubin avait joué aux Vernets un quart de finale épique finalement remporté 4-3 par les "Capitals". Le défenseur canadien Mathieu Carle avait ajusté la transversale à quelques minutes de la fin du 6e match, Berne passant alors près de la sortie. Dans les tirs au but qui avaient suivi, Rubin avait marqué contre son futur club. "A Berne, on sait que ce qui compte, c'est le titre. Les quarts de finale et les demi-finales ne sont pas une option. Alors il faut qu'on les dérange. On doit être un adversaire désagréable pour eux."

Pour parvenir à un résultat positif, les Genevois doivent régler quelques problèmes d'ordre psychologique. A l'exemple de leurs deux derniers matches contre Berne cette saison, ils ont craqué sur la fin et laissé passer leur chance non sans avoir mené deux fois de deux buts. "C'est notre plus grand problème cette saison. Combien de matches avons-nous laissé filer alors qu'on menait, poursuit Rubin. On a montré contre les Zurich Lions que nous pouvions tenir jusqu'au bout."

