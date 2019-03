Selon les Services industriels de Genève (SIG), la campagne en faveur de l'eau du robinet lancée voilà dix ans porte ses fruits. Aujourd'hui, 85% de la population du canton boit quotidiennement cette eau, appelée Eau de Genève.

Lors du lancement des actions, les SIG avaient fait fabriquer des carafes habillées par des artistes tels que Zep, Tom Tirabosco, Ben ou Exem. L'argent récolté grâce à la vente d'environ 47'000 carafes a été versé à des associations humanitaires travaillant sur des projets d'accès à l'eau potable dans des pays en développement.

Aujourd'hui, les SIG relancent la même opération. Zep, le père de Titeuf, s'est à nouveau prêté au jeu, et propose une illustration inédite sur les carafes Eau de Genève. Les bénéfices des ventes iront à un projet mené au Kenya, dans le comté de Siaya, et qui doit profiter à plus de 12'000 personnes.

Les SIG ont distribué l'année dernière 60 millions de m3 d'eau potable sur l'ensemble du canton de Genève. Ils ont procédé à 115'000 analyses pour s'assurer de la qualité de l'eau qu'ils fournissent. Selon les SIG, l'eau du robinet l'avantage d'être plus écologique et moins chère que l'eau en bouteille.

