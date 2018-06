Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

17 juin 2018

Pas de médaille suisse à l'occasion de l'épreuve individuelle masculine à l'épée des Championnats d'Europe de Novi Sad.

Le meilleur Helvète, Alexandre Pittet, a été éliminé en seizièmes de finale. Le Biennois s'est incliné 15-10 face au Hongrois Andras Peterdi. Avant cela, le champion d'Europe par équipe M23 avait remporté son duel "fratricide" devant Benjamin Steffen sur le score de 15-13.

Meilleure chance de médaille et leader de l'équipe, Max Heinzer a pris la porte en 32es de finale, battu sans gloire 15-12 par l'Espagnol Alvaro Ibanez. Le Schwytzois peut s'en vouloir. Quasiment tout le temps mené au score, il est passé devant 12-11 avant d'encaisser quatre touches de rang. "Je ne suis jamais vraiment rentré dans ce combat, a-t-il confessé à l'agence Keystone-ATS. Il m'a manqué le bon coup de poignet.. Déjà lors du tour préliminaire, je sentais que je manquais de vivacité. Je n'ai pas non plus réussi à me rafraîchir dans des conditions humides."

Pour Max Heinzer, il s'agit de la deuxième sortie de suite en individuel à ce stade de la compétition lors des Championnats d'Europe. L'an dernier, il avait connu pareille désillusion à Tbilissi. Avant ces deux ratés, Il avait accumulé cinq médailles européennes, deux en argent et trois en bronze.

Heinzer et Cie vont désormais se concentrer sur le concours par équipe de mercredi. L'an passé, la Suisse avait pris la quatrième place. Elle avait ensuite réussi à décrocher l'argent mondial. Le quatuor sera composé de Steffen, Heinzer, Michele Niggeler et du Valaisan Lucas Malcotti qui fera ses débuts sur la scène internationale.

