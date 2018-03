Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 20 février 2018 04:19 20. février 2018 - 04:19

La belle série de l'équipe de Suisse a pris fin au tournoi olympique. Vainqueur de ses cinq précédents duels, elle a été battue 8-7 par la Corée du Sud dans son avant-dernier match du Round Robin.

Le CC Genève affiche désormais un bilan de cinq victoires pour trois défaites. Sa place en demi-finale n'est pas encore acquise, et il faudra battre les Etats-Unis mardi à midi pour s'éviter toute mauvaise surprise.

Face à la Corée du Sud, le quatuor composé de Valentin Tanner, Peter De Cruz (skip), Claudio Pätz et Benoît Schwarz s'est montré moins inspiré que la veille, lorsqu'il avait déclassé les no 1 mondiaux suédois (10-3). Les Genevois semblaient pourtant avoir fait le plus dur en surmontant un coup de 4 dans le 3e end, et en virant en tête à la mi-match (5-4). Le skip coréen Kim Chang-Min s'est toutefois avéré redoutable en signant un coup de 2 dans le 8e end, puis en profitant parfaitement de la dernière pierre dans l'ultime end.

Au classement du Round Robin, la Suède, toujours en tête, est la première formation qualifiée pour les demi-finales. Trois équipes suivent à égalité au 2e rang, la Suisse, la Grande-Bretagne et le Canada.

