Les Suisses battus par les Russes au terme d'un match spectaculaire

Les juniors Suisses se sont inclinés 7-4 contre la Russie lors d'un match spectaculaire lors de leur dernière partie de poule au Championnat du monde M20 à Vancouver et Victoria.

Ils devraient affronter la Suède en quarts de finale.

La défaite était rageante dans la mesure où l'équipe de l'entraîneur Christian Wohlwend avait pris un départ de rêve. Après 49'' de jeu, elle menait 1-0 grâce à Marco Lehmann après un excellent travail de Sven Leuenberger. C'était même 2-0 à la 10e minute grâce à Valentin Nussbaumer à l'affût sur un rebond. Cet avantage était parfaitement mérité. Après la réduction du score des Russes (15e), Lehmann redonnait même une avance de deux buts à la 26e.

Ensuite, ce fut la fin de la domination helvétique. Pourtant les chances n'ont pas manqué. A la 37e minute, les Suisses ont bénéficié de deux penaltys sur la même action (!). Les deux furent accordés à Lehmann qui a subi deux fautes de Samorukov en contre. Le joueur de Kloten a manqué sa transformation du premier essai. Puis, Philipp Kurashev, déjà auteur de 5 buts dans ce Mondial, a manqué son affaire sur le deuxième tir au but. Ensuite, sur les 5 minutes de supériorité numérique qui suivirent la pénalité de match de Muranov, les Suisses ne sont pas parvenus à marquer non plus. Au contraire, ils se sont même fait surprendre pour encaisser un but à 5 contre 4. C'était la première fois que les Russes prenaient l'avantage 4-3.

A la 47e minute, les Russes se montraient plus efficaces en power-play et Alexander Alexeyev inscrivait le 5-3. Yannick Brüschweiler a réduit le score 35'' plus tard grâce à un beau mouvement de canne. Cinq minutes plus tard, deux buts russes en 68'' mettaient fin aux espoirs helvétiques. La troisième défaite en quatre matches était consommée.

Pourtant, les juniors suisses ont prouvé dans cette rencontre qu'ils possédaient les capacités de réussir un exploit. L'équipe de Wohlwend est parfaitement équilibrée. Les quatre blocs sont capables de marquer. Lehmann, Nussbaumer et Brüschweiler n'avaient pas encore inscrit de but dans ce Mondial jusque-là. "Les fautes nous ont coûté la partie. Nous aurions pu gagner ce match", relevait le défenseur vaudois Simon Le Coultre. Le jeu en supériorité numérique a aussi pesé dans la défaite.

Ainsi, les Suisses vont selon toute vraisemblance terminer au 4e rang du Groupe A. Il serait étonnant que la République tchèque ne parvienne pas à battre le Danemark, qui n'a toujours pas marqué le moindre but. Comme la Suède semble devoir remporter la poule B, les Suisses devraient retrouver leur "ennemi" favori en quarts de finale.

