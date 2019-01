Les Suisses en retrait

Marco Schwarz est en forme. Déjà vainqueur du City Event d'Oslo mardi, l'Autrichien a dominé la 1re manche du slalom de Zagreb dimanche.

ôté suisse, Ramon Zenhausern (7e) et Daniel Yule (8e) pointent à quatre dixièmes du podium.

Les Autrichiens se sentent bien sur la petite colline proche de la capitale croate, avec trois représentants dans les trois premiers. Mais la performance de Schwarz est d'autant plus à saluer qu'il a largement dominé les cadors de la discipline.

Son compatriote Marcel Hirscher se situe à 37 centièmes, juste devant Manuel Feller (+0''42). Quatrième, Henrik Kristoffersen accuse déjà 7 dixièmes de retard.

Les Suisses, quant à eux, ne sont pas largués, mais il leur faudra réaliser une grosse deuxième manche pour espérer monter sur la boîte. Notamment pour Zenhausern et Yule. Pour Luca Aerni (11e, +1''28) et Loïc Meillard (14e, +1''58), la tâche risque d'être plus ardue.

Sandro Simonet a lui été éliminé.

