Jusqu'à dimanche, BirdLife Suisse appelle la population suisse à participer à l’action "Oiseaux de nos jardins". Elle l'invite à se poser une heure durant sur son balcon ou dans son jardin et de relever tous les oiseaux vus ou entendus.

Pour chaque espèce, les participants notent le plus grand nombre d’individus observés simultanément, indique Birdlife mercredi dans un communiqué. Ils rapportent ensuite leurs observations, ainsi qu’une description des éléments naturels (point d’eau, haie, prairie fleurie) présents à proximité sur www.birdlife.ch/oiseaux-de-nos-jardins.

Nul besoin d’être expert pour participer car plusieurs outils d'identification sont téléchargeables gratuitement sur le site internet de BirdLife Suisse. A l’issue de l’action qui débute mercredi, un tirage au sort sera organisé parmi tous les participants, avec à la clé une paire de jumelles d'une valeur de 500 francs et d'autres prix.

Les données de toute la Suisse sont évaluées chaque année. BirdLife Suisse se réjouit de voir quel sera l’oiseau le plus commun cette année et comment la présence d’éléments naturels à proximité des balcons ou dans les jardins influence positivement le nombre et la diversité d’oiseaux qui les visitent.

