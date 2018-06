Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 19 juin 2018 10:42 19. juin 2018 - 10:42

Face aux coûts élevés de la santé, trois quarts des Suisses souhaitent que les caisses-maladie prennent en charge plus de prestations et offrent une couverture aussi complète que possible (photo prétexte).

Les Suisses n'attendent plus de baisse des coûts de la santé et moins d'un sur cinq espère encore une stabilisation, selon le Moniteur de la santé 2018 réalisé par gfs.bern. Face à ces coûts élevés, ils veulent conserver des prestations de qualité.

"Fondamentalement, on a conscience de débourser beaucoup d’argent et on s’attend en conséquence à ce que les caisses-maladie couvrent un vaste éventail de prestations", relève mardi le Moniteur de la santé. L'importance donnée aux prestations par rapport aux coûts est donc en nette augmentation par rapport à 2017.

Ainsi, 95 pour cent (+14 points) des sondés pensent que la qualité des prestations - et 87 pour cent (+11) que leur quantité - est plus importante que leur prix. Les préférences au sujet de la couverture des risques ont atteint un nouveau record. "Une claire majorité de 76 pour cent (+22) souhaite que les caisses-maladie prennent en charge plus de prestations et offrent une couverture aussi complète que possible", souligne l'enquête.

Le Moniteur de la santé est réalisé depuis 1996 une fois par an par gfs.bern sur mandat d’Interpharma. Entre le 5 et le 24 mars, 1200 électeurs de toute la Suisse ont été interrogés.

