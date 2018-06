Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Les épéistes suisses ont pris la quatrième place par équipes aux Championnats d'Europe à Novi Sad comme l'an dernier.

Le quatuor helvétique emmené par son leader Max Heinzer s'est incliné en finale pour la troisième place 29-45 contre l'Italie, médaillée d'argent aux JO.

Auparavant, les Suisses avaient été largement dominés en demi-finales par les champions olympiques et du monde français sur le score sans appel de 45-27.

Avec ce classement dans le top 4, les épéistes helvétiques ont atteint leur objectif principal et ont accumulé de la confiance pour les prochains Championnats du monde dans un mois en Chine. Ce résultat répond à une certaine logique si l'on pense qu'aux cours des cinq dernières saisons de la Coupe du monde, les Suisses ne sont montés qu'une fois sur le podium (3e à Heidenheim).

"Ce fut un bon jour pour nous et le maximum envisageable. Nous devons vivre un jour extraordinaire pour battre des nations du top comme la France ou l'Italie", analysait Heinzer après la partie.

Le duel pour la troisième place a débuté assez équilibré. Après trois des neuf combats, la Suisse était menée 2-4. Puis Michele Niggler a vu son score contre Gabriele Cimini passer de 1-4 à 3-8. Les coéquipiers de Heinzer ne s'en sont jamais remis. Les Italiens ont pu bâtir leur succès sur cet avantage.

Les Suisses avaient d'abord battu en Serbie le Danemark (45-33) et ont ensuite remporté leur quart de finale contre la Hongrie, l'un des favoris, 42-34. Heinzer a disputé le dernier duel et a dû renverser le score de 16-17 contre Andras Redli. "Mon niveau d'énergie était bien plus haut que trois jours auparavant en individuel", relevait le Schwytzois.

