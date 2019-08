L'équipe de Suisse dames a également perdu son deuxième match de poule du Championnat d'Europe à Bratislava.

Après un revers 3-0 contre l'Allemagne, les Suissesses ont perdu sur le même score contre la Slovaquie, pays co-organisateur.

Les joueuses helvétiques ont pu tenir le choc face aux Slovaques que lors du début du match et lors du dernier set. Plus le match avançait, plus l'adversaire imposait son avantage dans les blocs et en attaque. Les Suissesses se sont inclinées 20-25 16-25 22-25 en 66 minutes.

Pour son prochain match, l'équipe de l'entraîneur Timo Lippuner s'en va vers une tâche encore plus ardue avec un poids lourd européen. Ce dimanche, les Russes seront sans doute l'adversaire le plus plus redoutable. Pour atteindre la phase par élimination directe, les Suissesses doivent terminer dans les quatre premiers de la poule à six équipes.

