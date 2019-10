L'équipe de Suisse dames a remporté son deuxième match de qualification pour le Championnat d'Europe. Les Suissesses ont parfaitement rempli leur devoir avec un succès 3-0 en Lituanie.

Au lendemain de son 29e anniversaire, Ana Crnogorcevic s'est offert un beau cadeau avec son 55e but sous le maillot national. Elle a ouvert la marque sur penalty à la 35e minute. Une avance méritée pour la sélection helvétique qui avait largement dominé sans trouver la faille.

La première demi-heure avait montré que les Lituaniennes très limitées sur le plan technique n'auraient guère de réponse si la Suisse ouvrait le score. Leur tactique était de miser sur l'engagement physique et de tenir le plus longtemps possible le 0-0 afin d'instaurer le doute dans les rangs de l'équipe Nils Nielsen. Cela aurait pu marcher sans le sang froid de Crnogorecevic et le beau dribble de Ramona Bachmann, qui a amené le penalty.

Malgré plusieurs autres occasions, les autres buts ne sont tombés que dans la dernière demi-heure. Rahel Kiwic a doublé la mise à la 66e d'un coup de tête consécutif à un coup franc. Le troisième but est tombé à la 86e suite à une balle détournée par une Lituanienne dans son propre but.

Le prochain match verra la Suisse accueillir la Croatie mardi à Thoune.

Neuer Inhalt Horizontal Line