L'équipe de Suisse féminine a conclu de la meilleure des manières sa campagne 2019.

La troupe du coach Nils Nielsen a cueilli son quatrième succès en quatre sorties dans le groupe H des éliminatoires de l'Euro 2021 en écrasant la Roumanie 6-0.

Les quelque 4000 spectateurs présents à Schaffhouse ont assisté à un festival de Ramona Bachmann, qui a réussi un triplé. Les Suissesses, qui menaient tranquillement 2-0 à la mi-temps, ont salé l'addition en deuxième période. Elle affichent ainsi une remarquable différence de buts de 15-0 après quatre matches.

Mais le plus dur reste à faire dans cette poule H, qu'il faudra remporter pour obtenir à coup sûr sa qualification directe pour l'Euro. La Suisse doit encore affronter à deux reprises la Belgique, son principal adversaire. Et elle devra également se rendre en Croatie et en Roumanie l'an prochain.

Mardi soir, Ramona Bachmann a montré la voie à suivre dès la 26e minute de jeu, sur un magnifique exploit personnel. Elle a éliminé deux adversaires grâce à deux crochets successifs, avant d'armer une frappe piquée du pied gauche qui est venue se loger sous la transversale.

L'attaquante de Chelsea a doublé la mise à la 45e avant d'inscrire le 4-0 à la 74e. Elle en est désormais à 49 buts sous le maillot de l'équipe nationale, en 106 capes. Meilleure buteuse de l'histoire, Ana-Maria Crnogorcevic a quant à elle marqué son 57e but en 117 sélections, transformant un penalty à la 63e pour le 3-0.

